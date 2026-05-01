Englancourt

Concert Lumière Les Polyphonies Renaissance

3 Rue de l’Église Englancourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 17:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Concert en amont du Festival de musique baroque de l’abbaye de Saint-Michel en Thiérache

La quatrième édition du projet musical de valorisation des églises fortifiées de Thiérache, édifiées entre le XVIe

et le XVIIe siècles. À travers des programmes contemporains des guerres civiles et religieuses qui ont ravagé

ce territoire, de François 1er à Louis XIV, de Charles Quint à Philippe IV d’Espagne. En amont de la période

baroque à laquelle se consacre le Festival de l’abbaye de Saint-Michel en Thiérache, partenaire de ces concerts.

Ici à Englancourt, après Plomion et Esquéhéries. .

3 Rue de l’Église Englancourt 02260 Aisne Hauts-de-France +33 6 86 84 53 63

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English :

Concert ahead of the Baroque Music Festival at Saint-Michel en Thiérache Abbey

L’événement Concert Lumière Les Polyphonies Renaissance Englancourt a été mis à jour le 2026-04-30 par Agence Aisne Tourisme