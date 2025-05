Concert Lumières de Jacques Loussier – Chœur de chambre Éclat de voix – Chapelle de l’Immaculée Nantes, 19 mai 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-19 20:30 – 22:15

Gratuit : non Tout public

Le chœur Eclats de voix dirigé par Gérard Baconnais interprétera la Messe Baroque Lumières pour contre-ténor et soprano solistes, choeur, percussions et piano de Jacques Loussier. Pianiste de jazz, créateur et arrangeur du Trio Play Bach, cette œuvre fusionne les écritures baroques, classiques, jazz et rock.En première partie, l’ensemble interprétera des mélodies arrangées pour choeur de Gounod, Fauré, Debussy et Boulanger.

Chapelle de l’Immaculée Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000