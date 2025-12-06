« Lumières de Noël, Voix de Chine »

Chorale Chinoise d’Enfants et d’Adultes & Ensemble Instrumental 梁 祝

Sainte Lumière & Dialogue Culturel entre Deux Traditions Musicales : Chine & Europe

Un Concert entre Célébrations de Noël, Nouvel An Européen et Nouvel An Chinois.

Programme avec entre autre :

Noël Blanc, We Wish You a Merry Christmas, Ce que le monde m’offre, You Raise Me Up, Fleurs de Lycérophars, Castle in the Sky, Bonne Année …

Chorale Chinoise d’Enfants et d’Adultes accompagnée par Ensemble instrumental (Piano, Quatuor à cordes … ) : Les Amants Papillons ( 梁 祝 )

Chorale Chinoise d’Enfants et d’Adultes & Ensemble Instrumental.

Le dimanche 04 janvier 2026

de 15h30 à 16h30

payant

Don conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-04T16:30:00+01:00

fin : 2026-01-04T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-04T15:30:00+02:00_2026-01-04T16:30:00+02:00

Église Sainte Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois 75017 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1977017172583?aff=oddtdtcreator