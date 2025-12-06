Concert « Lumières de Noël, Voix de Chine » Église Sainte Marie des Batignolles Paris
Concert « Lumières de Noël, Voix de Chine » Église Sainte Marie des Batignolles Paris dimanche 4 janvier 2026.
« Lumières de Noël, Voix de Chine »
Chorale Chinoise d’Enfants et d’Adultes & Ensemble Instrumental 梁 祝
Sainte Lumière & Dialogue Culturel entre Deux Traditions Musicales : Chine & Europe
Un Concert entre Célébrations de Noël, Nouvel An Européen et Nouvel An Chinois.
Programme avec entre autre :
Noël Blanc, We Wish You a Merry Christmas, Ce que le monde m’offre, You Raise Me Up, Fleurs de Lycérophars, Castle in the Sky, Bonne Année …
Chorale Chinoise d’Enfants et d’Adultes accompagnée par Ensemble instrumental (Piano, Quatuor à cordes … ) : Les Amants Papillons ( 梁 祝 )
Chorale Chinoise d’Enfants et d’Adultes & Ensemble Instrumental.
Le dimanche 04 janvier 2026
de 15h30 à 16h30
payant
Don conseillé : 8 euros.
Public jeunes et adultes.
Église Sainte Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois 75017 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1977017172583?aff=oddtdtcreator