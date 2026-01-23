Concert Lumières d’espagne Dole

Concert Lumières d’espagne

Auditorium Karl Riepp Dole Jura

Gratuit

2026-02-03 18:30:00

2026-02-03 19:30:00

2026-02-03

Programmation du Conservatoire du Grand Dole dans le cadre des Auditeurs du Soir

Concert autour des chansons populaires de Manuel De Falla

chant, Francine André

violon, Olga hunzinger

piano, Delphine Peyrard .

Auditorium Karl Riepp Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45 crdmd@grand-dole.fr

