Concert Lumières d’espagne Dole

Concert Lumières d’espagne
Auditorium Karl Riepp Dole Jura
Début : 2026-02-03 18:30:00
fin : 2026-02-03 19:30:00
2026-02-03
Programmation du Conservatoire du Grand Dole dans le cadre des Auditeurs du Soir
Concert autour des chansons populaires de Manuel De Falla
chant, Francine André
violon, Olga hunzinger
piano, Delphine Peyrard .
Auditorium Karl Riepp Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45 crdmd@grand-dole.fr
