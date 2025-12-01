Concert Lumières en Hiver Salons de Mnémosyne Tarascon

Concert Lumières en Hiver

Dimanche 28 décembre 2025 de 15h à 17h. Salons de Mnémosyne 76 rue de la Révolution Tarascon Bouches-du-Rhône

L’Association Les Enfants de Mnémosyne vous accueille dans leurs salons pour un concert exceptionnel Lumières dans l’Hiver !

Venez vivre un moment de fraternité et de musique entre Hanoukka et Noël, pour un programme autour des chants traditionnels hébraïques et chrétiens sous le signe des lumières hivernales ! Nous sommes très heureux d’accueillir pour la première fois le baryton Mickael Guedj accompagné pour l’occasion par Ludovic Selmi au piano ! A la fin du concert prolongez ces instants, retrouvez les artistes autour d’un verre de vin chaud et partagez quelques desserts provencaux ! .

Salons de Mnémosyne 76 rue de la Révolution Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 77 08 63 92 lesenfantsdemnemosyne@gmail.com

English :

The Association Les Enfants de Mnémosyne welcomes you to their salons for an exceptional Lumières dans l’Hiver concert!

