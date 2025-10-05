Concert Lumières et rythmes – Un voyage musical à Petit Piquey Eglise Notre Dame des pins Lège-Cap-Ferret

billetterie à venir sur Hello Asso

Début : 2025-10-05T15:00 – 2025-10-05T18:00

lien vers site internet –>/https://pizzicati.fr/evenement-public/lumieres-et-rythmes-voyage-musical-a-petit-piquey/

Eglise Notre Dame des pins Petit Piquey Lège-Cap-Ferret 33950 Le Petit Piquey Gironde Nouvelle-Aquitaine

Concert autour de la Sunrise Mass de Gjeilo et de chants africains Sunrise mass Africain Peti Piquey