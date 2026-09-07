Concert : Lumières Millénaires, Monastère Sainte-Barbe de Croisset, Canteleu

Informations pratiques

Concert : Lumières Millénaires Samedi 19 septembre, 16h00 Monastère Sainte-Barbe de Croisset Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La Maison illuminée & Oswald Sallaberger vous embarquent musicalement à voyager à travers mille années de créations musicales… en 1 heure !

Entre musique classique, chants universels et un peu de swing voyagez à travers les époques. Concert par mezzo-soprano accompagnée de son quatuor à cordes et harpe.

Monastère Sainte-Barbe de Croisset 74 quai Gustave Flaubert, 76380 Canteleu Canteleu 76380 Seine-Maritime Normandie 02 35 36 95 80 https://ecfm.ville-canteleu.fr/ https://www.facebook.com/ecfmcanteleu76 A Canteleu existe le monastère Sainte-Barbe de Croisset, un couvent datant du XVe siècle dont la particularité est qu’il fut figure à l’extérieur et à l’intérieur de falaises creusées à l’époque gallo-romaine. Les pénitents qui y résidèrent au fil des siècles vivaient de manière troglodyte selon des règles précisément établies. Ils faisaient aussi preuve de pragmatisme à travers le commerce et allèrent jusqu’à utiliser les cavités comme prison, moyennant quelques deniers.

La Maison illuminée & Oswald Sallaberger vous embarquent musicalement à voyager à travers mille années de créations musicales… en 1 heure !

©Avranchesphotos