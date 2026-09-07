Concert : Lumières Millénaires, Monastère Sainte-Barbe de Croisset, Canteleu
samedi 19 septembre 2026 · Monastère Sainte-Barbe de Croisset · Canteleu
Informations pratiques
Concert : Lumières Millénaires Samedi 19 septembre, 16h00 Monastère Sainte-Barbe de Croisset Seine-Maritime
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
La Maison illuminée & Oswald Sallaberger vous embarquent musicalement à voyager à travers mille années de créations musicales… en 1 heure !
Entre musique classique, chants universels et un peu de swing voyagez à travers les époques. Concert par mezzo-soprano accompagnée de son quatuor à cordes et harpe.
Monastère Sainte-Barbe de Croisset 74 quai Gustave Flaubert, 76380 Canteleu Canteleu 76380 Seine-Maritime Normandie 02 35 36 95 80 https://ecfm.ville-canteleu.fr/ https://www.facebook.com/ecfmcanteleu76 A Canteleu existe le monastère Sainte-Barbe de Croisset, un couvent datant du XVe siècle dont la particularité est qu’il fut figure à l’extérieur et à l’intérieur de falaises creusées à l’époque gallo-romaine. Les pénitents qui y résidèrent au fil des siècles vivaient de manière troglodyte selon des règles précisément établies. Ils faisaient aussi preuve de pragmatisme à travers le commerce et allèrent jusqu’à utiliser les cavités comme prison, moyennant quelques deniers.
La Maison illuminée & Oswald Sallaberger vous embarquent musicalement à voyager à travers mille années de créations musicales… en 1 heure !
©Avranchesphotos
À voir aussi à Canteleu (Seine-Maritime)
- Exposition : Canteleu en cartes postales, Espace Culturel François Mitterrand, Canteleu 18 septembre 2026
- Spectacle : George Sand, lecture à voix haute, Espace Culturel François Mitterrand, Canteleu 18 septembre 2026
- Animation jeune public : spectacle « Caroline raconte Flaubert », Hôtel de Ville, Canteleu 19 septembre 2026
- Exposition : Zola photographe, Pavillon Flaubert, Canteleu 19 septembre 2026
- Visite libre du Pavillon Flaubert et de son jardin, Pavillon Flaubert, Canteleu 19 septembre 2026