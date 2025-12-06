Concert Lunar Fuzz Café Deuza Alise-Sainte-Reine

Concert Lunar Fuzz

Café Deuza 16 bis, rue du miroir Alise-Sainte-Reine Côte-d'Or

Début : 2025-12-06 21:00:00

2025-12-06

Concert au Café Deuza avec le groupe de Haute Côte d’Or LUNAR FUZZ rendez-vous musical à Alise-Sainte-Reine

Lunar Fuzz délivre un rock moderne et inspiré, dont les compositions originales oscillent entre un rock classique et des structures parfois plus audacieuses.

L’éclectisme des ambiances proposées saura ravir les auditeurs les plus divers, que ce soit par les carrures Heavy, la légèreté Pop Rock, la puissance mélancolique, le Groove Funky ou les accents Grunge…

Quelques reprises viendront agrémentées le tout !

Pour cette soirée, les Fuzziens vous propose un concert acoustique !

L’hiver s’installe doucement sur Alise-Sainte-Reine, et avec lui revient l’envie de se retrouver dans une ambiance conviviale. Une soirée festive placée sous le signe de la bonne humeur, de la musique et du partage.

Situé au cœur du village, le Café Deuza s’est imposé comme un lieu de rencontre incontournable pour les habitants et les visiteurs de passage. Le café associatif vous propose trois concerts au mois de décembre.

Entrée libre et bonne humeur obligatoire.

Concert Lunar Fuzz au Café Deuza Samedi 6 décembre à 21h

Alise-Sainte-Reine ouverture du café dès 18h.

Café Deuza 16 bis, rue du miroir Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 17 03 00 contact@deuza.org

