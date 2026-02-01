Concert L’Union Musicale d’Esvres

Allée de la Garenne Courçay Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Concert de l’Union musicale d’Esvres à la salle polyvalente de Courcay le Vendredi 6 février à 20h30.

Concert de l’Union musicale d’Esvres à la salle polyvalente de Courcay le Vendredi 6 février à 20h30. .

Allée de la Garenne Courçay 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 16 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the Union musicale d’Esvres at the Salle polyvalente in Courcay on Friday February 6 at 8:30pm.

L’événement Concert L’Union Musicale d’Esvres Courçay a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER