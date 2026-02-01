Concert L’Union Musicale d’Esvres Courçay
Concert L’Union Musicale d’Esvres
Allée de la Garenne Courçay Indre-et-Loire
Début : 2026-02-06 20:30:00
Concert de l’Union musicale d’Esvres à la salle polyvalente de Courcay le Vendredi 6 février à 20h30.
Allée de la Garenne Courçay 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 16 06
English :
Concert by the Union musicale d’Esvres at the Salle polyvalente in Courcay on Friday February 6 at 8:30pm.
