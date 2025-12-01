CONCERT L’UNION MUSICALE LAURAGAISE ET LA LYRE REVÉLOISE SALLE CLAUDE NOUGARO Revel

CONCERT L’UNION MUSICALE LAURAGAISE ET LA LYRE REVÉLOISE SALLE CLAUDE NOUGARO Revel dimanche 14 décembre 2025.

CONCERT L’UNION MUSICALE LAURAGAISE ET LA LYRE REVÉLOISE

SALLE CLAUDE NOUGARO 13 Chemin de l’Abattoir Revel Haute-Garonne

Début : 2025-12-14 15:30:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Vivez une expérience musicale unique !

« Du répertoire classique à la musique moderne, en passant par la variété et les bandes originales de films, ce concert vous propose un voyage musical riche et éclectique. Ces mélodies, que vous reconnaîtrez sans doute, traverseront les époques et les genres, éveillant vos souvenirs et vos émotions. »

« Laissez-vous séduire par cette expérience musicale unique, le temps d’un après-midi, où une harmonie regroupant plus de quarante musiciens prendra vie. Quatre chefs d’orchestre se succéderont pour diriger cette performance, apportant chacun leur touche personnelle à ce spectacle exceptionnel. » / Participation libre / Pour plus d’informations, contacter l’organisateur Mr CALLEJA Benoît. .

lyre.reveloise@gmail.com

English :

A unique musical experience!

German :

Erleben Sie ein einzigartiges Musikerlebnis!

Italiano :

Godetevi un’esperienza musicale unica!

Espanol :

¡Disfrute de una experiencia musical única!

