Concert Lupo + 1ère partie « Sémaphore 2026 » Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer samedi 7 mars 2026.

Centre culturel L'Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Poète et chanteur incandescent, René Bergier sculpte les mots comme des éclats de vie, portés par des sonorités électroniques et percussives. Entre introspection et besoin de se livrer au monde, ses textes interrogent notre soif d’aimer et d’être aimé. Lupo tisse des paysages sonores intenses, où mélodies planantes et rythmes organiques s’entrechoquent en un flux hypnotique. Sur scène, le trio déploie une expérience saisissante, entre tension et relâchement, une danse au bord du cratère où chaque mot résonne comme une pulsation.

Dans le cadre du festival Sémaphore. .

Rue Kerdiaoulig Centre culturel L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 71 00

