Concert | L’Utime Nouba Rocksane Bergerac

Concert | L’Utime Nouba

Rocksane 14 Bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

La Claque is back. Des abysses ressuscitée. On a visité les limbes, on n’a pas aimé !

Prendre la vague et garder le cap. Tiens toi prêt décembre, c’est la Nouba et on est là !

Danser contre le mauvais sort. Désireux tellement d’êtres vivants. Trop heureux pour être mort.

On veut tout voir et vous voir tous, Ultime Nouba, last but not least.

Promis on vous emmène très fort très loin très beau avec une Line up furieuse, de joie, de rage, Ic et Nunc et par delà les nuages.

Programme

19h00 Opening

– Jusqu’à 20h30 Mindephaser (DJ set)

– 20h30 0nlyFun

– 21h45 Marta

– 23h Jasmine Not Jafar

– 01h30 Fermeture des portes

Restauration (maison)

Buvette sur place .

English :

