Concert Lutz EternA Trio Eglise Saint-Michel d'Entraigues 4 juillet 2025 20:30

Charente

2 rue Jean Lajudie Saint-Michel Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

moins de 14 ans

Début : 2025-07-04 20:30:00

fin : 2025-07-04

2025-07-04

Lutz EternA est un ensemble unique qui célèbre la joie, la diversité culturelle et la beauté de la nature à travers un répertoire de musiques du monde et de compositions originales, chanté en plus de dix langues.

Eglise Saint-Michel d’Entraigues 2 rue Jean Lajudie

Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 91 79 23

English :

Lutz EternA is a unique ensemble that celebrates joy, cultural diversity and the beauty of nature through a repertoire of world music and original compositions, sung in over ten languages.

German :

Lutz EternA ist ein einzigartiges Ensemble, das die Freude, die kulturelle Vielfalt und die Schönheit der Natur durch ein Repertoire aus Weltmusik und Originalkompositionen feiert, das in mehr als zehn Sprachen gesungen wird.

Italiano :

Lutz EternA è un ensemble unico che celebra la gioia, la diversità culturale e la bellezza della natura attraverso un repertorio di world music e composizioni originali, cantate in oltre dieci lingue.

Espanol :

Lutz EternA es un conjunto único que celebra la alegría, la diversidad cultural y la belleza de la naturaleza a través de un repertorio de músicas del mundo y composiciones originales, cantadas en más de diez idiomas.

