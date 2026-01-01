Concert LWAS Orchestra Brasserie de l’imprimerie Bannalec
Concert LWAS Orchestra Brasserie de l’imprimerie Bannalec vendredi 16 janvier 2026.
Brasserie de l’imprimerie 74B Rue de Quimperlé Bannalec Finistère
Début : 2026-01-16 21:00:00
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Venez danser sur le style Funk afro-cubain jazz rock groove, propre à Lwas Orchestra ! .
Brasserie de l’imprimerie 74B Rue de Quimperlé Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 16 62 20 37
