Concert Lyra di Orfeo Le bourg Château-Chinon (Ville)

Concert Lyra di Orfeo

Le bourg Eglise Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:30:00

fin : 2026-04-11 21:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Concert d’un ensemble vocal Amici. .

Le bourg Eglise Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté is.poupard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Lyra di Orfeo Chateau-Chinon

L’événement Concert Lyra di Orfeo Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs