Concert Lyra di Orfeo Lormes Salle culturelle Lormes

Concert Lyra di Orfeo Lormes

Salle culturelle Le bourg Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Concert d’un ensemble vocal Amici. .

Salle culturelle Le bourg Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté is.poupard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Lyra di Orfeo Lormes

L’événement Concert Lyra di Orfeo Lormes Lormes a été mis à jour le 2026-03-07 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs