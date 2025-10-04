Concert Lyricson 811 allée André Revol Bourg-lès-Valence
Concert Lyricson
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
En prévente.
Début : 2025-10-04 19:00:00
Venez assister au concert de LYRICSON (Reggae dancehall ) avec en première partie WAKANDA NYU KANSKA (reggae / new roots / hip hop).
811 allée André Revol 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 89 69 25 contact@vacarmeexquis.com
English :
Join us for a concert by LYRICSON (Reggae dancehall), opening with WAKANDA NYU KANSKA (reggae / new roots / hip hop).
German :
Besuchen Sie das Konzert von LYRICSON (Reggae Dancehall ) und als Vorgruppe: WAKANDA NYU KANSKA (Reggae / New Roots / Hip Hop).
Italiano :
Unitevi a noi per il concerto di LYRICSON (Reggae dancehall), con l’apertura di WAKANDA NYU KANSKA (reggae / new roots / hip hop).
Espanol :
Acompáñenos en el concierto de LYRICSON (reggae dancehall), con el telonero WAKANDA NYU KANSKA (reggae / new roots / hip hop).
L’événement Concert Lyricson Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-08-30 par Valence Romans Tourisme