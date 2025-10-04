Concert Lyricson 811 allée André Revol Bourg-lès-Valence

Concert Lyricson

811 allée André Revol 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit
En prévente.

Début : 2025-10-04 19:00:00
fin : 2025-10-04 19:00:00

Date(s) :
2025-10-04

Venez assister au concert de LYRICSON (Reggae dancehall ) avec en première partie WAKANDA NYU KANSKA (reggae / new roots / hip hop).
811 allée André Revol 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 89 69 25  contact@vacarmeexquis.com

English :

Join us for a concert by LYRICSON (Reggae dancehall), opening with WAKANDA NYU KANSKA (reggae / new roots / hip hop).

German :

Besuchen Sie das Konzert von LYRICSON (Reggae Dancehall ) und als Vorgruppe: WAKANDA NYU KANSKA (Reggae / New Roots / Hip Hop).

Italiano :

Unitevi a noi per il concerto di LYRICSON (Reggae dancehall), con l’apertura di WAKANDA NYU KANSKA (reggae / new roots / hip hop).

Espanol :

Acompáñenos en el concierto de LYRICSON (reggae dancehall), con el telonero WAKANDA NYU KANSKA (reggae / new roots / hip hop).

