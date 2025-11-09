Concert lyrique à Frontenay-Rohan-Rohan Frontenay-Rohan-Rohan

39 Rue André Giannesini Frontenay-Rohan-Rohan Deux-Sèvres

2025-11-09

2025-11-09

2025-11-09

Artiste lyrique internationale, Agnès Lécossois enseigne le chant lyrique à des passionné(e)s.

L’association BELLAVOCE vous offrira un répertoire destiné à un large public. .

39 Rue André Giannesini Frontenay-Rohan-Rohan 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 04 50 25

