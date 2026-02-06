Concert lyrique – À la découverte de la compositrice Claude Arrieu : Mélodies, chansons et pièces pour piano Maison Heinrich Heine Paris
Concert lyrique – À la découverte de la compositrice Claude Arrieu : Mélodies, chansons et pièces pour piano Maison Heinrich Heine Paris dimanche 8 mars 2026.
Claude Arrieu (1903-1990) a traversé le XXe siècle avec énergie et vivacité.
Née Louise-Marie Simon, elle adopta un pseudonyme masculin pour
s’imposer dans un milieu musical dominé par les hommes, avant qu’il ne
devienne un refuge durant l’Occupation. Après des études au
Conservatoire de Paris (1er Prix de composition dans la classe de Paul
Dukas en 1932), elle entre à la Radiodiffusion française et y travaille
notamment avec Pierre Schaeffer. Son catalogue est abondant, dans tous
les domaines (symphonique, musique de chambre, opéras, illustrations
musicales, films…).
Ce récital, enrichi de quelques commentaires, brosse un panorama de ses
mélodies et chansons, ponctué de quelques pièces pour piano.
Françoise Masset a travaillé avec Claude Arrieu dans le cadre de ses
études à la Sorbonne : quarante ans après, elle lui consacre un CD
(label Maguelone, 2025) et un livre (à paraître), et participe à des
colloques et masterclass pour mettre à nouveau à l’honneur la musique
enjouée, originale et personnelle de cette compositrice.
Figure singulière du paysage musical français du XXᵉ siècle, Claude Arrieu a su imposer une voix libre et inventive, entre exigence classique, modernité et engagement artistique, laissant une œuvre foisonnante encore trop méconnue.
Le dimanche 08 mars 2026
de 17h00 à 18h30
payant
Vous avez désormais la possibilité d’acheter vos billets à l’avance en ligne
Participation aux frais : de 4 à 7 euros.
Tout public.
Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris
