Fanny Bille, chanteuse lyrique belge installée dans le Lot depuis 3 ans, et Clément Griffault, pianiste de renom, vous proposent un concert de musique classique à Ladorée.

Ce concert lyrique propose un voyage musical dans une ambiance intime et chaleureuse.

Programme Puccini, Verdi, Mozart

Réservation souhaitée par téléphone ou SMS.

Concert au chapeau suivi d’un goûter de l’amitié. .

Ladorée

Lavercantière 46340 Lot Occitanie +33 6 79 75 36 33 billefanny@hotmail.com

English :

Fanny Bille, a Belgian opera singer who has lived in the Lot for 3 years, and Clément Griffault, a renowned pianist, present a classical music concert in Ladorée.

This lyrical concert offers a musical journey in a warm, intimate atmosphere.

German :

Fanny Bille, eine belgische Opernsängerin, die seit drei Jahren im Lot lebt, und Clément Griffault, ein renommierter Pianist, bieten Ihnen ein klassisches Musikkonzert in Ladorée an.

Dieses lyrische Konzert bietet eine musikalische Reise in einer intimen und warmen Atmosphäre.

Italiano :

Fanny Bille, cantante lirica belga che ha vissuto nel Lot negli ultimi 3 anni, e Clément Griffault, rinomato pianista, propongono un concerto di musica classica a Ladorée.

Questo concerto lirico vi condurrà in un viaggio musicale in un’atmosfera calda e intima.

Espanol :

Fanny Bille, cantante de ópera belga afincada en el Lot desde hace 3 años, y Clément Griffault, pianista de renombre, ofrecen un concierto de música clásica en Ladorée.

Este concierto lírico le llevará a un viaje musical en un ambiente cálido e íntimo.

