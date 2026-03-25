Concert lyrique à Ladorée Ladorée Lavercantière

Concert lyrique à Ladorée

Ladorée 2 route de Cahors Lavercantière Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 17:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

"L'âme humaine tourmentée, déchirée entre la raison et le coeur."

Fanny Bille, chanteuse lyrique soprano, Franklin Sagredo, ténor et Clément Griffault, pianiste de renom vous proposent un concert de musique classique à Ladorée.

Ce concert lyrique propose un voyage musical dans une ambiance intime et chaleureuse.

"L'âme humaine tourmentée, déchirée entre la raison et le coeur."

Fanny Bille, chanteuse lyrique soprano, Franklin Sagredo, ténor et Clément Griffault, pianiste de renom vous proposent un concert de musique classique à Ladorée.

Ce concert lyrique propose un voyage musical dans une ambiance intime et chaleureuse.

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Ladorée 2 route de Cahors Lavercantière 46340 Lot Occitanie +33 6 79 75 36 33

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English :

"The tormented human soul, torn between reason and heart."

Fanny Bille, lyric soprano singer, Franklin Sagredo, tenor and Clément Griffault, renowned pianist offer you a concert of classical music at Ladorée.

This lyric concert offers a musical journey in an intimate and warm atmosphere.

L’événement Concert lyrique à Ladorée Lavercantière a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Gourdon