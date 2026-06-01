Concert lyrique Abos
Concert lyrique Abos vendredi 12 juin 2026.
Abos
Concert lyrique
Abos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Concert lyrique avec Pascal Kraushaar au piano. .
Abos 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine fanny.moullet@netcourrier.com
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English : Concert lyrique
L’événement Concert lyrique Abos a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coeur de Béarn