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Concert lyrique Abos

Concert lyrique Abos

Concert lyrique Abos vendredi 12 juin 2026.

Ville : 64360 Abos

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Abos

Concert lyrique

Abos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Concert lyrique avec Pascal Kraushaar au piano.   .

Abos 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   fanny.moullet@netcourrier.com

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English : Concert lyrique

L’événement Concert lyrique Abos a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coeur de Béarn