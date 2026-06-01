Abos

Concert lyrique

Abos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Concert lyrique avec Pascal Kraushaar au piano. .

Abos 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine fanny.moullet@netcourrier.com

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English : Concert lyrique

L’événement Concert lyrique Abos a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coeur de Béarn