Concert Lyrique « Amour(s) désaccordé(s) » Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois 29 juin 2025 16:00

Charente

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Repas 10€

Début : Dimanche 2025-06-29 16:00:00

Deux amies éprises du même homme, c’est forcément le drame…! Elle est désabusée, l’autre est candide, il est lâche et volage. Amour, colère, joie, tristesse, tout y est!

English :

Two friends in love with the same man is bound to cause drama! She’s disillusioned, the other is candid, he’s cowardly and fickle. Love, anger, joy, sadness, it’s all there!

German :

Zwei Freundinnen, die in denselben Mann verliebt sind, müssen ein Drama auslösen! Sie ist desillusioniert, die andere ist leichtgläubig, er ist feige und flatterhaft. Liebe, Wut, Freude, Traurigkeit alles ist dabei!

Italiano :

Due amiche innamorate dello stesso uomo sono destinate a provocare drammi! Lei è disillusa, l’altra è candida, lui è vigliacco e volubile. Amore, rabbia, gioia, tristezza, c’è tutto!

Espanol :

¡Dos amigas enamoradas del mismo hombre están destinadas a causar un drama! Ella está desilusionada, la otra es cándida, él es cobarde y voluble. Amor, ira, alegría, tristeza, ¡todo está ahí!

