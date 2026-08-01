Informations pratiques

Arx

Concert lyrique

Arx Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 17:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Laissez-vous envoûter par la magie de la grande musique classique dans le cadre chaleureux d’Arx ! Une magnifique parenthèse musicale vous attend pour célébrer les chefs-d’œuvre des plus grands maîtres Rachmaninov, Duparc, Fauré, Rossini, Verdi…

Laissez-vous envoûter par la magie de la grande musique classique dans le cadre chaleureux d’Arx ! Une magnifique parenthèse musicale vous attend pour célébrer les chefs-d’œuvre des plus grands maîtres Rachmaninov, Duparc, Fauré, Rossini, Verdi…

Sur scène, quatre talentueux artistes réuniront leurs voix et leurs notes pour vous faire vibrer Vasiliki Koltouki (Soprano), Louise Robin (Mezzo-soprano), Christophe Rossetti (Baryton) et Rose Réglat (Piano).

Un voyage émotionnel, poétique et virtuose au cœur de l’art lyrique. .

Arx 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 93 63 20

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English : Concert lyrique

Let yourself be enchanted by the magic of great classical music in the warm and welcoming setting of Arx! A magnificent musical interlude awaits you as we celebrate the masterpieces of the greatest composers: Rachmaninoff, Duparc, Fauré, Rossini, Verdi…

L’événement Concert lyrique Arx a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Landes d’Armagnac