Concert lyrique Eglise Castelnau-Rivière-Basse

Concert lyrique

Eglise CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-21 17:00:00

La chanteuse Joanne Deom, soprano lyrique, va faire raisonner de sa voix majustueuse l’église paroissiale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte sur le thème des grands airs dramatiques de l’opéra italien.

Un concert suivi de suivi de chants de Noël sous la halle.

Joanne Deom

Soprano lyrique formée au Conservatoire Royal de Bruxelles, elle se distingue sur les grandes scènes belges (Hairspray, La Mélodie du Bonheur, Annie…). Passionnée par la scène, le chant et la pédagogie, elle transmet aujourd’hui son savoir avec énergie et bienveillance à toutes les générations.

Soprano, chanteuse d’opéra et chanteuse de comédies musicales. Joanne Deom chante, interprète et enseigne l’art du chant.

Cet événement, avec celui de la veille, et avec le soutien de la Fondation du patrimoine marquent le lancement de la campagne de dons en faveur de la rénovation des deux eglises du village.

Libre participation, au profit de la rénovation de l’église.

Eglise CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 94 38 mairie@castelnau-riviere-basse.com

English :

Singer Joanne Deom, lyric soprano, will make the parish church of Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte ring with her majestic voice on the theme of the great dramatic arias of Italian opera.

The concert will be followed by Christmas carols under the covered market.

Joanne Deom

A lyric soprano trained at the Conservatoire Royal de Bruxelles, Joanne Deom has distinguished herself on the major Belgian stages (Hairspray, La Mélodie du Bonheur, Annie?). Passionate about the stage, singing and teaching, she now passes on her knowledge with energy and kindness to all generations.

Soprano, opera singer and musical theatre performer. Joanne Deom sings, interprets and teaches the art of singing.

This event, along with the one the day before, and with the support of the Fondation du Patrimoine, marks the launch of the donation campaign for the renovation of the village’s two churches.

Free participation, in aid of church renovation.

