Concert lyrique Chomelix

Concert lyrique Chomelix samedi 16 août 2025.

Concert lyrique

Eglise Chomelix Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Samedi 2025-08-16 20:00:00

2025-08-16

L’association des marchés du soir propose un concert de musique sacrée et lyrique avec Aymeric Jullien en l’église de Chomelix.

Eglise Chomelix 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 19 79 36

English :

The evening markets association presents a concert of sacred and lyrical music with Aymeric Jullien in the Chomelix church.

German :

Die Vereinigung der Abendmärkte bietet ein Konzert mit geistlicher und lyrischer Musik mit Aymeric Jullien in der Kirche von Chomelix an.

Italiano :

L’associazione dei mercati serali propone un concerto di musica sacra e lirica con Aymeric Jullien nella chiesa di Chomelix.

Espanol :

La asociación de mercados nocturnos ofrece un concierto de música sacra y lírica con Aymeric Jullien en la iglesia de Chomelix.

