CONCERT LYRIQUE Ciadoux samedi 29 novembre 2025.

ÉGLISE Ciadoux Haute-Garonne

Début : 2025-11-29 16:00:00
2025-11-29

Venez profiter d’un beau moment musical avec Isis Nespoulous et Nadia Dubocq !
Entrée libre   .

ÉGLISE Ciadoux 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 66 38 

English :

Come and enjoy a wonderful musical moment with Isis Nespoulous and Nadia Dubocq!

German :

Genießen Sie einen schönen musikalischen Moment mit Isis Nespoulous und Nadia Dubocq!

Italiano :

Venite a godervi un po’ di grande musica con Isis Nespoulous e Nadia Dubocq!

Espanol :

Ven a disfrutar de la buena música con Isis Nespoulous y Nadia Dubocq

