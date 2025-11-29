CONCERT LYRIQUE Ciadoux
CONCERT LYRIQUE Ciadoux samedi 29 novembre 2025.
CONCERT LYRIQUE
ÉGLISE Ciadoux Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 16:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Venez profiter d’un beau moment musical avec Isis Nespoulous et Nadia Dubocq !
Entrée libre .
ÉGLISE Ciadoux 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 66 38
English :
Come and enjoy a wonderful musical moment with Isis Nespoulous and Nadia Dubocq!
German :
Genießen Sie einen schönen musikalischen Moment mit Isis Nespoulous und Nadia Dubocq!
Italiano :
Venite a godervi un po’ di grande musica con Isis Nespoulous e Nadia Dubocq!
Espanol :
Ven a disfrutar de la buena música con Isis Nespoulous y Nadia Dubocq
L’événement CONCERT LYRIQUE Ciadoux a été mis à jour le 2025-11-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE