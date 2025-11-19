Concert lyrique Claire de Monteil Palais des congrès Rochefort

Concert lyrique Claire de Monteil

Palais des congrès 73 rue Toufaire Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-11-19 19:00:00

fin : 2025-11-19 21:00:00

2025-11-19

Concert exceptionnel à Rochefort avec Claire de Monteil !

Laissez-vous emporter par la voix sublime de la chanteuse lyrique Claire de Monteil lors d’un concert unique au Palais des Congrès de Rochefort.

English : Claire de Monteil opera concert

Exceptional concert in Rochefort with Claire de Monteil!

Let yourself be carried away by the sublime voice of opera singer Claire de Monteil during a unique concert at the Palais des Congrès in Rochefort.

German : Lyrikkonzert Claire de Monteil

Einzigartiges Konzert in Rochefort mit Claire de Monteil!

Lassen Sie sich von der erhabenen Stimme der Opernsängerin Claire de Monteil bei einem einzigartigen Konzert im Palais des Congrès in Rochefort verzaubern.

Italiano :

Concerto eccezionale a Rochefort con Claire de Monteil!

Lasciatevi travolgere dalla voce sublime della cantante lirica Claire de Monteil in un concerto unico al Palais des Congrès di Rochefort.

Espanol :

¡Concierto excepcional en Rochefort con Claire de Monteil!

Déjese llevar por la sublime voz de la cantante de ópera Claire de Monteil en un concierto único en el Palacio de Congresos de Rochefort.

