CONCERT LYRIQUE DU DUO VIOLA VOCE Belpech
CONCERT LYRIQUE DU DUO VIOLA VOCE Belpech samedi 20 septembre 2025.
CONCERT LYRIQUE DU DUO VIOLA VOCE
Place de l’Église Belpech Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 18:00:00
fin : 2025-09-20 19:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Journées Européennes du Patrimoine 2025
Concert de ViolaVoce Ce duo, composé de la mezzo-soprano Elsa Sirodeau et Joël Sitbon à la viole de gambe, explore les vastes et fabuleux répertoires vocaux français et italien des XVIIe et XVIIIe siècles, avec quelques clins d’œil à l’Angleterre et… aux Pyrénées.
Au programme: Couperin, Charpentier, Grandval, Campra, Frescobaldi… Cantates, extraits d’opéras baroques, airs sacrés, airs légers… Mais aussi pièces de viole de gambe et airs traditionnels.
Ouvert à tous. Concert au chapeau.
.
Place de l’Église Belpech 11420 Aude Occitanie maire@belpech.fr
English :
European Heritage Days 2025
Concert by ViolaVoce: This duo, comprising mezzo-soprano Elsa Sirodeau and Joël Sitbon on viola da gamba, explores the vast and fabulous French and Italian vocal repertoires of the 17th and 18th centuries, with a few nods to England and… the Pyrenees.
On the program: Couperin, Charpentier, Grandval, Campra, Frescobaldi… Cantatas, excerpts from Baroque operas, sacred arias, light airs… But also viola da gamba pieces and traditional arias.
Open to all. Hat concert.
German :
Europäische Tage des Kulturerbes 2025
Konzert von ViolaVoce: Dieses Duo, bestehend aus der Mezzosopranistin Elsa Sirodeau und Joël Sitbon an der Viola da Gamba, erkundet das große und fabelhafte französische und italienische Vokalrepertoire des 17. und 18. Jahrhunderts, mit einem Augenzwinkern nach England und… in die Pyrenäen.
Auf dem Programm stehen Couperin, Charpentier, Grandval, Campra, Frescobaldi… Kantaten, Auszüge aus Barockopern, geistliche Arien, leichte Arien… Aber auch Stücke für Viola da Gamba und traditionelle Melodien.
Für alle offen. Konzert mit Hut.
Italiano :
Giornate europee del patrimonio 2025
Concerto di ViolaVoce: questo duo, composto dal mezzosoprano Elsa Sirodeau e da Joël Sitbon alla viola da gamba, esplora il vasto e favoloso repertorio vocale francese e italiano del XVII e XVIII secolo, con qualche cenno all’Inghilterra e… ai Pirenei.
In programma: Couperin, Charpentier, Grandval, Campra, Frescobaldi… Cantate, estratti da opere barocche, arie sacre, arie leggere… Ma anche brani per viola da gamba e arie tradizionali.
Aperto a tutti. Concerto con cappello.
Espanol :
Jornadas Europeas del Patrimonio 2025
Concierto de ViolaVoce: Este dúo, formado por la mezzosoprano Elsa Sirodeau y Joël Sitbon a la viola da gamba, explora el vasto y fabuloso repertorio vocal francés e italiano de los siglos XVII y XVIII, con algunos guiños a Inglaterra y… a los Pirineos.
En el programa: Couperin, Charpentier, Grandval, Campra, Frescobaldi… Cantatas, extractos de óperas barrocas, arias sacras, aires ligeros… Pero también piezas para viola da gamba y arias tradicionales.
Abierto a todos. Concierto a la gorra.
L’événement CONCERT LYRIQUE DU DUO VIOLA VOCE Belpech a été mis à jour le 2025-08-29 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Au Coeur des Collines Cathares