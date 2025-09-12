Concert lyrique du Ténor Di Bettino et son pianiste Maxime Buatier « Grands airs d’opéra et chants sacrés » Le Chateau de Crépol Crépol

Concert lyrique du Ténor Di Bettino et son pianiste Maxime Buatier « Grands airs d’opéra et chants sacrés »

Le Chateau de Crépol 780, Chemin de Beaulieu Crépol Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Début : 2025-09-12 21:00:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Dans le cadre de la tournée estivale, le Ténor Di Bettino et son pianiste Maxime Buatier vous donnent rendez-vous au Château de Crépol, pour une date unique dans la Drôme, le vendredi 12 septembre à 21h.

Le Chateau de Crépol 780, Chemin de Beaulieu Crépol 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 36 57 67 chateaudecrepol@gmail.com

English :

As part of their summer tour, tenor Di Bettino and pianist Maxime Buatier invite you to Château de Crépol for a unique date in the Drôme region, on Friday September 12 at 9pm.

German :

Im Rahmen der Sommertournee laden Sie der Tenor Di Bettino und sein Pianist Maxime Buatier am Freitag, den 12. September um 21 Uhr zu einem einmaligen Termin in der Drôme ins Château de Crépol ein.

Italiano :

Nell’ambito della tournée estiva, il tenore Di Bettino e il suo pianista Maxime Buatier saranno allo Château de Crépol per un’unica data nella regione della Drôme, venerdì 12 settembre alle ore 21.00.

Espanol :

En el marco de la gira de verano, el tenor Di Bettino y su pianista Maxime Buatier estarán en el castillo de Crépol para una cita única en la región de Drôme, el viernes 12 de septiembre a las 21:00 horas.

L’événement Concert lyrique du Ténor Di Bettino et son pianiste Maxime Buatier « Grands airs d’opéra et chants sacrés » Crépol a été mis à jour le 2025-08-24 par Valence Romans Tourisme