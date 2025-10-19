CONCERT LYRIQUE ET COMÉDIE MUSICALE MÉLI MÉLO Lamalou-les-Bains
CONCERT LYRIQUE ET COMÉDIE MUSICALE MÉLI MÉLO Lamalou-les-Bains dimanche 19 octobre 2025.
CONCERT LYRIQUE ET COMÉDIE MUSICALE MÉLI MÉLO
4 chemin du plos de Rhèdes Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Méli Mélo, Resto-Buvette-Brunch accueille en concert Lovénah le dimanche 19 octobre à partir de 12h
Concert lyrique et comédies musicales
Pensez à réserver votre table au 07 67 69 11 09 ou melimelo-lamalou.com
Méli Mélo, Resto-Buvette-Brunch accueille en concert Lovénah le dimanche 19 octobre à partir de 12h
Concert lyrique et comédies musicales
Pensez à réserver votre table au 07 67 69 11 09 ou melimelo-lamalou.com .
4 chemin du plos de Rhèdes Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 7 67 69 11 09
English :
Méli Mélo, Resto-Buvette-Brunch welcomes Lovénah in concert on Sunday, October 19 from 12 noon
Lyric concert and musicals
Remember to reserve your table on 07 67 69 11 09 or melimelo-lamalou.com
German :
Méli Mélo, Resto-Buvette-Brunch empfängt am Sonntag, den 19. Oktober ab 12 Uhr Lovénah zu einem Konzert
Lyrisches Konzert und Musicals
Denken Sie daran, Ihren Tisch unter 07 67 69 11 09 oder melimelo-lamalou.com zu reservieren
Italiano :
Méli Mélo, Resto-Buvette-Brunch accoglie Lovénah in concerto domenica 19 ottobre dalle 12.00
Concerto lirico e musical
Non dimenticate di prenotare il vostro tavolo allo 07 67 69 11 09 o su melimelo-lamalou.com
Espanol :
Méli Mélo, Resto-Buvette-Brunch acoge a Lovénah en concierto el domingo 19 de octubre a partir de las 12 h
Concierto lírico y musicales
No olvide reservar su mesa en el 07 67 69 11 09 o en melimelo-lamalou.com
L’événement CONCERT LYRIQUE ET COMÉDIE MUSICALE MÉLI MÉLO Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-02 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB