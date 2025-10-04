Concert lyrique et médiéval Maillé

Concert lyrique et médiéval Maillé samedi 4 octobre 2025.

Concert lyrique et médiéval

Eglise Notre Dame de l’Assomption Maillé Vendée

Tarif : – – 5 EUR

Début : 2025-10-04 18:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Dans le cadre du festival des Dragons « Les Mille et une Lunes »

Le Festival des dragons « Les Mille et une lunes » aura le plaisir d’accueillir, pour un concert unique, la chanteuse lyrique Fabienne Cellier-Triguel.

Nous écouterons des chants médiévaux, des complaintes anciennes qui autrefois aidaient bon nombre d’habitants à enchanter leurs voix !

Fabienne Cellier-Triguel est une artiste hors norme disent nos dragons. Elle fait s’envoler les notes dans une puissance de voix qui attire l’abondance, cette énergie que l’on cherche tous, qu’elle accueille dans sa voix et qu’elle transmet lors de ses chants et de ses mouvements.

Prenez vos billets dès à présent, via Hello Asso. Une billetterie sur place sera ouverte 35 minutes avant le concert également. La réservation à l’avance est conseillée néanmoins.

Organisé par l’Association l’Ours et le Loup .

Eglise Notre Dame de l’Assomption Maillé 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 25 74 81 47 festivaldragons@yahoo.com

English :

As part of the « Thousand and One Moons » Dragons Festival

German :

Im Rahmen des Drachenfestivals « Tausend und ein Mond »

Italiano :

Nell’ambito del Festival dei Draghi « Mille e una luna »

Espanol :

En el marco del Festival de los Dragones de las Mil y Una Lunas

