Concert lyrique et piano Sandra Orlinski Drai et Olivier Bouet Rue Emile Lietout Benerville-sur-Mer

Concert lyrique et piano Sandra Orlinski Drai et Olivier Bouet

Rue Emile Lietout Eglise Saint-Christophe Benerville-sur-Mer Calvados

Début : 2025-08-09 20:00:00

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Concert de Sandra Orlinski Drai, Soprano lyrique et Olivier Bouet au piano.

Au programme Mozart, Puccini, Donizetti, Bellini, Bizet, Chopin, Debussy…

Sandra Orlinski Drai, soprano lyrique. Après plusieurs années d’apprentissage au conservatoire de Saint-Mandé, Sandra a méticuleusement affiné sa technique vocale en travaillant avec divers professeurs de chant éminents (Norah Amsellem, Patrizia Ciofi, Doris Lamprecht, Frédéric Bang-Rouet…). Son répertoire musical s’épanouit dans une riche diversité, embrassant des airs d’opéras, des mélodies, et airs sacrés. Sandra Orlinski Drai se produit avec virtuosité aussi bien dans des endroits empreints de spiritualité, comme les églises où sa voix résonne avec une émotion profonde, que dans des évènements culturels ou dans des concerts privés.

Olivier Bouet est né à Valenciennes où Jean Houard lui apprend les rudiments du piano puis, plus tard travaillera l’harmonie, le contrepoint et d’histoire de l’Art. En 1983, il décide de consacrer sa vie à la Musique. Sa rencontre décisive avec Abdel Rahman El Bacha le mène à travailler avec ce dernier de 1988 à 1993. Ses concerts l’ont conduit dans de nombreuses villes de France mais aussi à l’étranger (Allemagne, Pologne, Autriche, Pays-Bas). Il a enregistré 6 CD consacrés à un répertoire allant de Scarlatti à ses propres œuvres. Il est l’auteur d’une centaine de pièces pour piano,

musique de chambre où le violoncelle et la voix ont une place privilégiée. L’année 2023 verra la sortie de CD consacrés aux études de Chopin et à ses nouvelles compositions pour piano. Il enseigne en Normandie depuis 2013 et est titulaire des orgues de la paroisse de Deauville.

Rue Emile Lietout Eglise Saint-Christophe Benerville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 2 31 87 92 64

English : Concert lyrique et piano Sandra Orlinski Drai et Olivier Bouet

ON THE PROGRAM

MOZART: Exultate Jubilate ? Tu virginum corona followed by Alleluia

Sonata (solo piano)

GOUNOD: Ave Maria

STRADELLA: Pietà Signore

CHOPIN: Nocturne in D flat major Op. 27 No. 2

Nocturne in C# minor opus posthume (solo piano)

PUCCINI: La Bohème ? Quando m?en vo

DVO?ÁK: Rusalka ? MesikuNanebi Hlubokém

BOUET: Prelude n°31 Notre-Dame (piano)

BELLINI: Capuleti ei Montecchi Oh quante volte

CILEA: Adriana Lecouvreur Io son l?umile ancella VERDI: Traviata ?Libiamo

Bis: PUCCINI: Gianni Schicchi- O Mio Babbino Caro

Sandra Orlinski Drai, lyric soprano. After several years of training at the Saint-Mandé Conservatoire, Sandra meticulously honed her vocal technique working with a number of eminent singing teachers (Norah Amsellem, Patrizia Ciofi, Doris Lamprecht, Frédéric Bang-Rouet, etc.).

Her musical repertoire flourishes in a rich diversity, embracing opera arias, melodies and sacred arias.

Sandra Orlinski Drai performs with virtuosity in spiritual settings such as churches, where her voice resonates with deep emotion, as well as for private concerts and cultural events.

Olivier Bouet was born in Valenciennes, France, where Jean Houard taught him the rudiments of the piano, and later studied harmony, counterpoint and art history. In 1983, he decided to devote his life to music. His decisive meeting with Abdel Rahman El Bacha led him to work with the latter from 1988 to 1993. His concerts have taken him to many cities in France and abroad (Germany, Poland, Austria, Netherlands). He has recorded 6 CDs featuring repertoire ranging from Scarlatti to his own works. The year 2023 will see the release of CDs devoted to Chopin studies and his new piano compositions. He has been teaching in Normandy since 2013, and is organist at Deauville parish church.

German : Concert lyrique et piano Sandra Orlinski Drai et Olivier Bouet

Konzert von Sandra Orlinski Drai, lyrischer Sopran, und Olivier Bouet am Klavier.

Auf dem Programm: Mozart, Puccini, Donizetti, Bellini, Bizet, Chopin, Debussy…

Sandra Orlinski Drai, lyrischer Sopran. Nach mehreren Jahren Ausbildung am Konservatorium von Saint-Mandé hat Sandra ihre Gesangstechnik bei verschiedenen prominenten Gesangslehrern (Norah Amsellem, Patrizia Ciofi, Doris Lamprecht, Frédéric Bang-Rouet?) sorgfältig verfeinert. Ihr musikalisches Repertoire umfasst eine reiche Vielfalt an Opernarien, Liedern und geistlichen Arien. Sandra Orlinski Drai tritt mit Virtuosität sowohl an spirituellen Orten wie Kirchen auf, wo ihre Stimme mit tiefer Emotionalität erklingt, als auch bei kulturellen Veranstaltungen und privaten Konzerten.

Olivier Bouet wurde in Valenciennes geboren, wo er von Jean Houard die Grundlagen des Klavierspiels erlernte und sich später mit Harmonie, Kontrapunkt und Kunstgeschichte befasste. Im Jahr 1983 beschloss er, sein Leben der Musik zu widmen. Seine entscheidende Begegnung mit Abdel Rahman El Bacha führte dazu, dass er von 1988 bis 1993 mit ihm zusammenarbeitete. Seine Konzerte führten ihn in zahlreiche Städte Frankreichs, aber auch ins Ausland (Deutschland, Polen, Österreich, Niederlande). Er hat 6 CDs mit einem Repertoire von Scarlatti bis zu seinen eigenen Werken aufgenommen. Er ist der Autor von etwa 100 Klavierstücken,

kammermusik, in der das Cello und die Stimme einen bevorzugten Platz einnehmen. Im Jahr 2023 werden CDs mit Chopin-Studien und neuen Klavierkompositionen von ihm veröffentlicht. Seit 2013 unterrichtet er in der Normandie und ist Inhaber der Orgel der Pfarrgemeinde von Deauville.

Italiano :

Concerto di Sandra Orlinski Drai, soprano lirico, e Olivier Bouet al pianoforte.

In programma: Mozart, Puccini, Donizetti, Bellini, Bizet, Chopin, Debussy…

Sandra Orlinski Drai, soprano lirico. Dopo una formazione pluriennale al Conservatorio di Saint-Mandé, Sandra ha affinato meticolosamente la sua tecnica vocale collaborando con numerosi eminenti insegnanti di canto (Norah Amsellem, Patrizia Ciofi, Doris Lamprecht, Frédéric Bang-Rouet, ecc.) Il suo repertorio musicale è molto vario e comprende arie d’opera, melodie e arie sacre. Sandra Orlinski Drai si esibisce con virtuosismo in ambienti spirituali come le chiese, dove la sua voce risuona con profonda emozione, così come in occasione di eventi culturali e concerti privati.

Olivier Bouet è nato a Valenciennes, dove Jean Houard gli ha insegnato i primi rudimenti del pianoforte, per poi proseguire gli studi di armonia, contrappunto e storia dell’arte. Nel 1983 decide di dedicare la sua vita alla musica. L’incontro decisivo con Abdel Rahman El Bacha lo porta a collaborare con quest’ultimo dal 1988 al 1993. I suoi concerti lo hanno portato in molte città della Francia e all’estero (Germania, Polonia, Austria, Paesi Bassi). Ha registrato 6 CD dedicati a un repertorio che spazia da Scarlatti alle sue opere. Ha scritto un centinaio di pezzi per pianoforte,

musica da camera in cui il violoncello e la voce hanno un posto privilegiato. Nel 2023 usciranno i CD dedicati agli studi su Chopin e alle sue nuove composizioni per pianoforte. Dal 2013 insegna in Normandia ed è organista presso la chiesa parrocchiale di Deauville.

Espanol :

Concierto de Sandra Orlinski Drai, soprano lírica, y Olivier Bouet al piano.

En el programa: Mozart, Puccini, Donizetti, Bellini, Bizet, Chopin, Debussy…

Sandra Orlinski Drai, soprano lírica. Tras varios años de formación en el Conservatorio de Saint-Mandé, Sandra perfeccionó meticulosamente su técnica vocal trabajando con numerosos y eminentes profesores de canto (Norah Amsellem, Patrizia Ciofi, Doris Lamprecht, Frédéric Bang-Rouet, etc.). Su repertorio musical es muy variado y abarca arias de ópera, melodías y arias sacras. Sandra Orlinski Drai actúa con virtuosismo en entornos espirituales como iglesias, donde su voz resuena con profunda emoción, así como en actos culturales y conciertos privados.

Olivier Bouet nació en Valenciennes, donde Jean Houard le enseñó los rudimentos del piano, antes de estudiar armonía, contrapunto e historia del arte. En 1983, decidió dedicar su vida a la música. Su decisivo encuentro con Abdel Rahman El Bacha le llevó a trabajar con este último de 1988 a 1993. Sus conciertos le han llevado a numerosas ciudades de Francia y del extranjero (Alemania, Polonia, Austria, Países Bajos). Ha grabado 6 CD dedicados a un repertorio que abarca desde Scarlatti hasta sus propias obras. Ha escrito un centenar de piezas para piano,

música de cámara en la que el violonchelo y la voz ocupan un lugar privilegiado. El año 2023 verá la publicación de CDs dedicados a estudios de Chopin y a sus nuevas composiciones para piano. Imparte clases en Normandía desde 2013 y es organista de la iglesia parroquial de Deauville.

