Concert lyrique Joy to the world Brouchy

Informations pratiques

Brouchy

Concert lyrique Joy to the world

230 Rue de l’Église Brouchy Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 18:30:00

fin : 2026-12-01 19:30:00

Date(s) :

2026-12-01

Dans le cadre de la programmation 2026-2027 des Imaginaires et du festival EN VOIX !, le PETR Cœur des Hauts-de-France vous propose un cheminement dans les villes, bourgs et villages du Santerre Haute Somme pour partager avec vous des moments suspendus.

Joy to the world invite à revivre l’esprit de Noël dans toute sa simplicité et sa splendeur : un moment de beauté partagée où la joie éclate au matin de la Nativité à travers ces pages de musique sacrée et traditionnelle. Chantez maintenant et soyez joyeux !

Depuis 2 000 ans, Noël émerveille petits et grands. Moments de fête, moments de retrouvailles, instants de simplicité et de partage. Lors du solstice d’hiver, la lumière se répand partout et procure une joie parfaite. Avant la naissance, la joie est déjà présente, car nous attendons impatiemment la venue de l’enfant. Entre chants grégoriens et lectures de compositeurs anglais, nous oscillons entre la splendeur et la crainte, pour terminer par l’exaltation d’un Veni, Veni Emmnanuel de Zoltán Kodály !

Dans le cadre de la programmation 2026-2027 des Imaginaires et du festival EN VOIX !, le PETR Cœur des Hauts-de-France vous propose un cheminement dans les villes, bourgs et villages du Santerre Haute Somme pour partager avec vous des moments suspendus.

Joy to the world invite à revivre l’esprit de Noël dans toute sa simplicité et sa splendeur : un moment de beauté partagée où la joie éclate au matin de la Nativité à travers ces pages de musique sacrée et traditionnelle. Chantez maintenant et soyez joyeux !

Depuis 2 000 ans, Noël émerveille petits et grands. Moments de fête, moments de retrouvailles, instants de simplicité et de partage. Lors du solstice d’hiver, la lumière se répand partout et procure une joie parfaite. Avant la naissance, la joie est déjà présente, car nous attendons impatiemment la venue de l’enfant. Entre chants grégoriens et lectures de compositeurs anglais, nous oscillons entre la splendeur et la crainte, pour terminer par l’exaltation d’un Veni, Veni Emmnanuel de Zoltán Kodály ! .

230 Rue de l’Église Brouchy 80400 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 78 84 c.megevand@coeurdeshautsdefrance.fr

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English :

As part of the 2026–2027 program for Les Imaginaires and the EN VOIX! festival, the PETR Cœur des Hauts-de-France invites you on a journey through the cities, towns, and villages of the Santerre Haute Somme region to share moments of tranquility with you.

“Joy to the World” invites you to rediscover the spirit of Christmas in all its simplicity and splendor: a moment of shared beauty where joy bursts forth on Christmas morning through these pages of sacred and traditional music. Sing now and be joyful!

For 2,000 years, Christmas has filled young and old alike with wonder. Moments of celebration, moments of reunion, moments of simplicity and sharing. At the winter solstice, light spreads everywhere and brings perfect joy. Even before the birth, joy is already present, for we eagerly await the coming of the child. Between Gregorian chants and works by English composers, we oscillate between splendor and awe, culminating in the exaltation of Zoltán Kodály’s “Veni, Veni, Emmanuel”!

L’événement Concert lyrique Joy to the world Brouchy a été mis à jour le 2026-09-10 par OT HAUTE SOMME PERONNE