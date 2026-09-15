CONCERT LYRIQUE Église Notre-Dame La Charité-sur-Loire
dimanche 4 octobre 2026 · Église Notre-Dame · La Charité-sur-Loire
Informations pratiques
La Charité-sur-Loire
CONCERT LYRIQUE
Église Notre-Dame Place Sainte-Croix La Charité-sur-Loire Nièvre
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:30:00
fin : 2026-10-04 17:30:00
Date(s) :
2026-10-04
CONCERT LYRIQUE de Catherine TROTTMANN
Quatuor à cordes & clarinette
Église Notre-Dame / La Charité-sur-Loire
4 octobre – 15h30
Billetterie : Office de tourisme de La Charité-sur-Loire – 03 86 70 15 06
ENTRÉE : 22 € / –15 ans : 10 € .
Église Notre-Dame Place Sainte-Croix La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 70 15 06 contact@lacharitesurloire-tourisme.com
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English : CONCERT LYRIQUE
L’événement CONCERT LYRIQUE La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-03 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges
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