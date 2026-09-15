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AGENDA · La Charité-sur-Loire

CONCERT LYRIQUE Église Notre-Dame La Charité-sur-Loire

dimanche 4 octobre 2026 · Église Notre-Dame · La Charité-sur-Loire

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Église Notre-Dame
Adresse
Place Sainte-Croix
Ville
58400 La Charité-sur-Loire
Département
Nièvre
Tarif
22 22 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

La Charité-sur-Loire

CONCERT LYRIQUE

Église Notre-Dame Place Sainte-Croix La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:30:00
fin : 2026-10-04 17:30:00

Date(s) :
2026-10-04

CONCERT LYRIQUE de Catherine TROTTMANN
Quatuor à cordes & clarinette
Église Notre-Dame / La Charité-sur-Loire
4 octobre – 15h30
Billetterie : Office de tourisme de La Charité-sur-Loire – 03 86 70 15 06
ENTRÉE : 22 € / –15 ans : 10 €   .

Église Notre-Dame Place Sainte-Croix La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 70 15 06  contact@lacharitesurloire-tourisme.com

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English : CONCERT LYRIQUE

L’événement CONCERT LYRIQUE La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-03 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges

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