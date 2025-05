Concert Lyrique – La Rochelle, 8 juin 2025 17:00, La Rochelle.

Dix solistes interpréteront des airs d’opéras de Mozart (La Clémence de Titus, Les Noces de Figaro) Haendel (Deidamia, Alessandro, Giulio Césare, Radamisto) de Haydn (Le Pescatrici) de Gounod (Faust, Le médecin malgré lui) et des romances de Verdi.

English : Lyric concert

Ten soloists will perform arias from operas by Mozart (La Clémence de Titus, Les Noces de Figaro), Handel (Deidamia, Alessandro, Giulio Césare, Radamisto), Haydn (Le Pescatrici), Gounod (Faust, Le médecin malgré lui) and Verdi.

German : Lyrisches Konzert

Zehn Solisten werden Arien aus Opern von Mozart (La Clemence de Titus, Les Noces de Figaro) Händel (Deidamia, Alessandro, Giulio Césare, Radamisto) von Haydn (Le Pescatrici) von Gounod (Faust, Le médecin malgré lui) und Romanzen von Verdi vortragen.

Italiano :

Dieci solisti eseguiranno arie da opere di Mozart (La Clémence de Titus, Les Noces de Figaro), Handel (Deidamia, Alessandro, Giulio Césare, Radamisto), Haydn (Le Pescatrici), Gounod (Faust, Le médecin malgré lui) e Verdi.

Espanol : Concierto lírico

Diez solistas interpretarán arias de óperas de Mozart (La Clémence de Titus, Les Noces de Figaro), Haendel (Deidamia, Alessandro, Giulio Césare, Radamisto), Haydn (Le Pescatrici), Gounod (Faust, Le médecin malgré lui) y Verdi.

