Concert lyrique Rue de l'Eglise Saint Pierre La Sauve dimanche 5 octobre 2025.

Rue de l'Eglise Saint Pierre Eglise Saint-Pierre La Sauve Gironde

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Venez vibrer au rythme du récital Il était une fois l'opéra , un voyage musical à travers les chefs-d'œuvre de Bizet, Bellini, Purcell, Mozart, Verdi, Offenbach et bien d'autres. Sur scène, 35 choristes du Choeur avant-scène des Nuits Lyriques de Marmande, guidés avec passion par Marie-Claire Mestres, donneront vie à ces pages immortelles du répertoire lyrique. Ils seront accompagnés par la pianiste Françoise Billoir, dont la virtuosité apportera éclat et intensité à chaque interprétation. Ce concert promet de faire résonner toute la richesse des voix, entre puissance collective et émotion intime. Grâce à nos concerts et actions, la restauration des décors muraux du mur ouest va pouvoir débuter. En participant à ce récital, vous contribuez à une belle cause tout en vivant un moment musical unique et convivial.

Rue de l’Eglise Saint Pierre Eglise Saint-Pierre La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 22 05 13

