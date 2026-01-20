Concert lyrique les chemins de l’amour Thanvillé
Concert lyrique les chemins de l’amour Thanvillé dimanche 15 février 2026.
Concert lyrique les chemins de l’amour
rue du Château Thanvillé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-02-15 16:00:00
fin : 2026-02-15
2026-02-15
Venez vivre un concert exceptionnel au coeur du château de Thanvillé. De l’opéra et ses merveilleuses mélodies envoûteront les amateurs de musique ! .
rue du Château Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est musiques.au.chateau@gmail.com
L’événement Concert lyrique les chemins de l’amour Thanvillé a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé