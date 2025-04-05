Concert lyrique Les grands airs du répertoire Maison des Jeunes Trouville-sur-Mer

Concert lyrique Les grands airs du répertoire

Maison des Jeunes Chemin du Marais Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 17:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le samedi 18 avril à 17h30, laissez-vous emporter par les plus beaux airs du répertoire lyrique. Soprano, baryton et piano se réunissent pour un concert d’exception avec Marie-Bernadette Bret (soprano), Yves Capelle (baryton) et François Martin (piano).

Le samedi 18 avril à 17h30, laissez-vous emporter par les plus beaux airs du répertoire lyrique. Soprano, baryton et piano se réunissent pour un concert d’exception avec Marie-Bernadette Bret (soprano), Yves Capelle (baryton) et François Martin (piano).

Entrée libre.

Maison des Jeunes de Trouville Chemin du Marais, 14800 Touques. .

Maison des Jeunes Chemin du Marais Trouville-sur-Mer 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert lyrique Les grands airs du répertoire

On Saturday 18 April at 5.30pm, let yourself be carried away by the most beautiful arias from the operatic repertoire. Soprano, baritone and piano come together for an exceptional concert with Marie-Bernadette Bret (soprano), Yves Capelle (baritone) and François Martin (piano).

L’événement Concert lyrique Les grands airs du répertoire Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Trouville