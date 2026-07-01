Informations pratiques

L’Hospitalet-du-Larzac

Concert Lyrique

L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Tarif sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Passion lyrique , grands airs et duos d’opéra de Mozart, Handel, Bellini, Massenet, Rossini, Bizet, Diaz.

Interprétés par Anna Hattermann (soprano), Auguste Truel (Baryton) et Anne-Lise Pierre (Pianiste).

A 16h30, à l’église Sainte-Madeleine

Sur réservation 15 .

L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie

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English :

Passion Lyrique, famous arias and duets from operas by Mozart, Handel, Bellini, Massenet, Rossini, Bizet, and Diaz.

L’événement Concert Lyrique L’Hospitalet-du-Larzac a été mis à jour le 2026-07-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)