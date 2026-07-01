Concert Lyrique L’Hospitalet-du-Larzac
dimanche 19 juillet 2026 · L'Hospitalet-du-Larzac
Informations pratiques
L’Hospitalet-du-Larzac
Concert Lyrique
L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Tarif sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Passion lyrique , grands airs et duos d’opéra de Mozart, Handel, Bellini, Massenet, Rossini, Bizet, Diaz.
Interprétés par Anna Hattermann (soprano), Auguste Truel (Baryton) et Anne-Lise Pierre (Pianiste).
A 16h30, à l’église Sainte-Madeleine
Sur réservation 15 .
L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie
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English :
Passion Lyrique, famous arias and duets from operas by Mozart, Handel, Bellini, Massenet, Rossini, Bizet, and Diaz.
L’événement Concert Lyrique L’Hospitalet-du-Larzac a été mis à jour le 2026-07-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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