Concert lyrique

Limersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-22 16:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Le programme propose un choix d’œuvres du répertoire lyrique et sacré, interprétées par le chœur et les solistes de l’ensemble.

Ce concert met en valeur les voix et la musique dans le cadre acoustique et patrimonial de l’église, offrant au public un moment musical simple et authentique. .

Limersheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 27 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert lyrique Limersheim a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de tourisme du Grand Ried