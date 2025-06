Concert lyrique « L’oiselière » Salle multiculturelle Beaudéan 29 juin 2025 17:00

L’Oiselière et ses élèves présentent leur comédie lyrique » Laisse les pots de colle à Venise » accompagnés de Gérard Seel au piano !

Concert suivi d’un apéritif partagé avec le public.

Libre participation .

Salle multiculturelle BEAUDEAN

Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 99 57 75 21

English :

L’Oiselière and its students present their lyrical comedy « Laisse les pots de colle à Venise », accompanied by Gérard Seel on piano!

Concert followed by an aperitif shared with the audience.

German :

L’Oiselière und seine Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre lyrische Komödie « Lass die Leimtöpfe in Venedig », begleitet von Gérard Seel am Klavier!

Auf das Konzert folgt ein Aperitif, der mit dem Publikum geteilt wird.

Italiano :

L’Oiselière e i suoi studenti presentano la loro commedia lirica « Laisse les pots de colle à Venise », accompagnati da Gérard Seel al pianoforte!

Concerto seguito da un aperitivo condiviso con il pubblico.

Espanol :

L’Oiselière y sus alumnos presentan su comedia lírica « Laisse les pots de colle à Venise » acompañados al piano por Gérard Seel

Concierto seguido de un aperitivo compartido con el público.

