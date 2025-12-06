CONCERT LYRIQUE Mende

samedi 6 décembre 2025.

Place au blé Mende Lozère

15:00:00
fin : 2025-12-06

2025-12-06

Concert du Chœur de Lozère au profit du Téléthon.
Organisé par le Chœur de Lozère.   .

Place au blé Mende 48000 Lozère Occitanie  

