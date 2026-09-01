Concert lyrique : Trésors cachés Villefranche-de-Rouergue
dimanche 27 septembre 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Concert lyrique : Trésors cachés
Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Venez assister au concert « Trésors sacrés » avec Fifaliana Miakajato (soprano) et Simon Siaud (piano – ténor) et des chœurs.
La musique sacrée, Fifiliana Miakajato et Simon Siaud la connaissent dans les grandes œuvres classiques de la renaissance à nos jours. Elle est essentiellement dédiée à des célébrations religieuses. Cependant, elle existe aussi dans de nombreux opéras. C’est entre autres ce que vous allez découvrir dans ce programme avec Verdi et Mascagni. Ils ont exploré la musique du XIXème et XXème siècle dans sa modernité et son côté méditatif, et ont trouvé des perles de douceur et d’émotion. La soprane Fifaliana Miakajato sera accompagnée au piano par Simon Siaud et par le chœur d’Affetti Nostri. Venez nombreux partager avec eux ces merveilles.
Réservation conseillée sur Helloasso, sinon billetterie sur place. 15 .
Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie
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English :
Come see the « Tr%E9sors sacr%E9s » concert featuring Fifaliana Miakajato (soprano) and Simon Siaud (piano – tenor) along with a choir.
L’événement Concert lyrique : Trésors cachés Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-09-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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