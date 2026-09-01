Concert lyrique : Trésors sacrés Villefranche-de-Rouergue
dimanche 27 septembre 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Concert lyrique : Trésors sacrés
Place Saint-Jean Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Fifaliana Miakajato, soprano – Simon Siaud, piano ténor et choeurs.
15 .
Place Saint-Jean Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie
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English :
Fifaliana Miakajato, soprano — Simon Siaud, tenor and chorus.
L’événement Concert lyrique : Trésors sacrés Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-09-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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