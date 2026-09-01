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Concert lyrique : Trésors sacrés Villefranche-de-Rouergue

dimanche 27 septembre 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Concert lyrique : Trésors sacrés Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
Place Saint-Jean
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif
15 Tarif de base - plein tarif

Villefranche-de-Rouergue

Concert lyrique : Trésors sacrés

Place Saint-Jean Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Fifaliana Miakajato, soprano – Simon Siaud, piano ténor et choeurs.
15  .

Place Saint-Jean Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie  

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English :

Fifaliana Miakajato, soprano — Simon Siaud, tenor and chorus.

L’événement Concert lyrique : Trésors sacrés Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-09-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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