Concert LyriX Lost Hours Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert LyriX Lost Hours 20 route du Bec d'Andaine Genêts 2026-04-03

Concert LyriX Lost Hours Bar associatif L’Ecurie Genêts vendredi 3 avril 2026.

Concert LyriX Lost Hours

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 18:00:00
fin : 2026-04-03 23:30:00

Date(s) :
2026-04-03

Dîner-concert avec LyriX Lost Hours, pop-folk. Dîner à partir de 19h et concert à 21h.
Réservation conseillée.   .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91  assolecurie@gmail.com

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English : Concert LyriX Lost Hours

L’événement Concert LyriX Lost Hours Genêts a été mis à jour le 2026-03-23 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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