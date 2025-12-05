Concert Lys Impala & Friends Z.A. L’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Concert Lys Impala & Friends
Z.A. L’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Lys Impala orchestre une soirée à son image sincère, engagée et profondément humaine.
Pour cette carte blanche, elle réinvente son répertoire et s’entoure d’invitées de la scène régionale pour un concert complice, entre création partagée, voix puissantes et émotions collectives. .
Z.A. L’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29 billetterie@echosystem70.fr
