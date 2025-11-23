Concert M. Hibou et ses chouettes musiciens Vendeuvre-sur-Barse

Concert M. Hibou et ses chouettes musiciens

14 rue Théophile Boutiot Vendeuvre-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

10

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Petits et grands, venez découvrir le répertoire poétique de Monsieur Hibou et ses chouettes musiciens !

Dans la grande tradition de la chanson à texte francophone, M. Hibou poétise la langue pour

enchanter le quotidien. Un rien philosophe, parfois nostalgique, souvent révolté, il embarque le public dans son univers chaleureux, plein de malice et de mélancolie joyeuse. A la croisée du café-concert et du folk-rock, les mélodies entraînantes et l’interprétation vivante ne laissent personne indifférent. “Quand j’étais petit…” propose une réflexion sur l’enfance et le passage à l’âge adulte, ainsi qu’un regard sur le monde actuel qui touchera petits et grands, rêveurs et curieux.

Le spectacle se décline en trio piano-basse-mélodica ou en quatuor avec batterie.

Spectacle tout public, d’une durée de 1h15. Attention, les places sont limitées pensez à réserver par email ou par téléphone ! 10 .

14 rue Théophile Boutiot Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 9 71 37 01 80 tforient@gmail.com

