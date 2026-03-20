Concert M. & MME. LOOPS Sévérac d’Aveyron
Concert M. & MME. LOOPS Sévérac d’Aveyron samedi 11 avril 2026.
Concert M. & MME. LOOPS
4 rue des douves Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Venez passer une soirée alliant musique et tapas !
L’épicerie du pendu vous ouvre ses portes des 19h avec des tapas, qui seront ensuite suivi à 20h30 d’un concert Electro/HIP HOP de M. & Mme. Loops puis des Saltin’branque proposant un mix Cumbia ElectroSwing Reggae.
Accès Entrée libre .
4 rue des douves Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie lepiceriedupendu@gmail.com
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English :
Come and enjoy an evening of music and tapas!
L’événement Concert M. & MME. LOOPS Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)