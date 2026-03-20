Concert M. & MME. LOOPS

4 rue des douves Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez passer une soirée alliant musique et tapas !

L’épicerie du pendu vous ouvre ses portes des 19h avec des tapas, qui seront ensuite suivi à 20h30 d’un concert Electro/HIP HOP de M. & Mme. Loops puis des Saltin’branque proposant un mix Cumbia ElectroSwing Reggae.

Accès Entrée libre .

4 rue des douves Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie lepiceriedupendu@gmail.com

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English :

Come and enjoy an evening of music and tapas!

L’événement Concert M. & MME. LOOPS Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)