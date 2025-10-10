Concert M.O.K.O & Demkaz Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence

Concert M.O.K.O & Demkaz Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence vendredi 10 octobre 2025.

Concert M.O.K.O & Demkaz

Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 21:00:00
fin : 2025-10-10 21:00:00

Date(s) :
2025-10-10

M.O.K.O et Demkaz s’apprêtent à faire vibrer le VEX ! Soirée pour les mateurs.rices de punk, d’électro et de dub.
Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 89 69 25  contact@vacarmeexquis.com

English :

M.O.K.O and Demkaz are set to rock VEX! An evening for fans of punk, electro and dub.

German :

M.O.K.O und Demkaz werden das VEX zum Beben bringen! Ein Abend für alle Liebhaber von Punk, Elektro und Dub.

Italiano :

M.O.K.O e Demkaz sono pronti a scatenare il VEX! Una serata per gli appassionati di punk, electro e dub.

Espanol :

¡M.O.K.O y Demkaz arrasan en VEX! Una noche para los amantes del punk, el electro y el dub.

