Concert M.O.K.O & Demkaz Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence vendredi 10 octobre 2025.
Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Début : 2025-10-10 21:00:00
fin : 2025-10-10 21:00:00
Date(s) :
2025-10-10
M.O.K.O et Demkaz s’apprêtent à faire vibrer le VEX ! Soirée pour les mateurs.rices de punk, d’électro et de dub.
Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 89 69 25 contact@vacarmeexquis.com
English :
M.O.K.O and Demkaz are set to rock VEX! An evening for fans of punk, electro and dub.
German :
M.O.K.O und Demkaz werden das VEX zum Beben bringen! Ein Abend für alle Liebhaber von Punk, Elektro und Dub.
Italiano :
M.O.K.O e Demkaz sono pronti a scatenare il VEX! Una serata per gli appassionati di punk, electro e dub.
Espanol :
¡M.O.K.O y Demkaz arrasan en VEX! Una noche para los amantes del punk, el electro y el dub.
